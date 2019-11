Dieter Bohlen sagt Tournee 2020 ab

Acht Konzerte wird Dieter Bohlen für das Jahr 2020 streichen. Der Stress sei ihm einfach zu viel. Wenn er weitermache, würde er irgendwann die Rechnung vorgelegt bekommen und zwar in gesundheitlicher Hinsicht.

Auf Instagram wendet sich Bohlen an seine Fans: «Leute, seid mir nicht böse aber ich schaffe es einfach nicht.» Zwei Konzerte werden aber dennoch stattfinden. Eins in Oberhausen und eins in Dresden. «Die Kohle kriegt ihr natürlich wieder, ist ja überhaupt kein Problem», so der Pop-Titan weiter. 2021 gehe es dann wieder weiter mit einer ganz großen Tournee.

Viele Fans zeigen sich verständnisvoll: «Deinen vollen Terminkalender kann niemand dauerhaft bewältigen, denn sonst würden Familie und Gesundheit darunter leiden», schreibt ein User auf Instagram. Andere äußern sich enttäuscht: «Ich bin schockiert. Bin schon einmal auf Karten von Modern Talking sitzen geblieben, weil der Veranstalter angeblich pleite ging».

(L'essentiel/kat)