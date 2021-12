Pornostar attackiert Eilish für Porno-​​Statement

Billie Eilish hat mit nur elf Jahren angefangen Pornos zu schauen. Sie dachte, es sei cool und sie würde dabei etwas über Sex lernen. Doch dann begannen die Schlafprobleme und Albträume. Die Sängerin ist sich heute sicher: «Ich denke, es hat mein Gehirn wirklich zerstört.»

Aussagen, die vor allem Pornodarstellerin Adriana Chechik empört. Auf Instagram rechnet sie mit Eilish ab und schreibt in ihrer Story: «Ich denke, anstatt Pornos die Schuld zu geben, sollte sie sich selbst und ihre Eltern dafür verantwortlich machen, dass sie keine besseren Regeln und keine elterliche Kontrolle aufgestellt haben.»

Es sei «Blödsinn», was Eilish da behauptet: «Sie sagt das nur um Aufmerksamkeit zu bekommen.» Eilish habe doch selbst ihre Oberweite dazu benutzt, um Werbung für ihr Parfüm zu machen, so Chechik. «Sexarbeit herunterzuspielen, aber den eigenen Körper für das eigene Image zu nutzen, um es zu vermarkten, ist einfach schmutzig und ich bin traurig, dass sie sich auf dieses Niveau begibt. Frauen sollten Frauen inspirieren, egal in welchem Beruf. Warum parfümierst du deine Brüste, wenn Pornos so schlecht sind? Es ist Kunst. Lasst uns alle anfangen, ehrlich zu uns selbst zu sein.»

