Gwyneth Paltrow leidet an Corona-​​Langzeitfolgen

Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (48) hat verraten, schon vor einiger Zeit an Covid-19 erkrankt zu sein und noch immer an den Folgen der Infektion zu leiden. Auf dem Blog ihres Lifestyle-Brands Goop, schreibt die US-Amerikanerin: «Ich hatte schon früh Covid-19 und es hinterließ bei mir eine anhaltende Müdigkeit und Brain Fog.» Letzteres, zu Deutsch Gehirnnebel, bezeichnet ein Phänomen, bei dem Betroffene Symptome wie Konzentrationsprobleme und Gedächtnisstörungen haben.

Weiter schreibt die Schauspielerin: «Ich ließ einige Tests durchführen, die sehr hohe Entzündungswerte in meinem Körper ergaben.» Um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, habe sie sich mit ihren Laborwerten an den Alternativmediziner Dr. Will Cole gewendet. «Er erklärte mir, dass dies ein Fall sei, bei dem der Weg zur Heilung länger als üblich sein würde», so Gwyneth.

Fasten, Nahrungsergänzungsmittel und Infrarotsauna

Weiter gibt die zweifache Mutter, die mit ihrem Brand immer mal wieder unkonventionelle Heil- und Wellness-Methoden promotet, in ihrem Artikel an, wie sie nun gegen die langanhaltenden Folgen ihrer Corona-Erkrankung vorgehen wolle. So betreibe sie zurzeit auf Anraten des Arztes sogenanntes intuitives Fasten und verzichte auch auf Zucker sowie Alkohol. Weiter hat ihr der Alternativmediziner offenbar eine Reihe von Nahrungsergänzungsmittel verschrieben, so etwa Butyrate, Fischöl, Zink und Selen, sowie Vitamin B und D3.

Um «Giftstoffe auszuschwitzen» mache sie zudem jeweils am Morgen Sport und gehe so oft wie möglich in die Infrarotsauna. Worauf Gwyneth ebenfalls schwört: Wandern. «Wenn ich wandern gehe, stimuliere ich mein Gehirn und meinen Körper auf eine Weise, die ich sonst nicht bekommen kann. Die Natur heilt, wirklich!», so die Oscar-Gewinnerin.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)