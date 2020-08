Liebes-​​Aus bei Paris Jackson und Gabriel Glenn

Paris Jackson ist wieder Single! Die Tochter des verstorbenen «King of Pop» Michael Jackson und ihr Partner Gabriel Glenn haben laut TMZ nach eineinhalb Jahren ihre Beziehung beendet. Insidern zufolge wollte sie die Trennung schon vor längerer Zeit.

Erst im Juli ließ in ihrer sechsteiligen Facebook-Serie «Unfiltered: Paris Jackson und Gabriel Glenn» ihre Fans wissen, dass sie und Glenn zwei Dickköpfe seien und oft miteinander streiten. Dennoch sollen sich beiden einvernehmlich getrennt haben. Keiner von beiden wünsche dem anderen etwas Böses, heißt es.

An einer neuen Beziehung ist Paris nicht interessiert. Sie will sich in Zukunft voll und ganz auf ihre Musik konzentrieren.

(L'essentiel/red)