Nontschew hielt sich vor seinem Tod in Klinik auf

Die Sendung «RTL Samstag Nacht» machte ihn zur Legende. Nun ist der Comedian Mirco Nontschew verstorben. Das schreibt die «Bild»-Zeitung» am Samstagabend. Erst vor Kurzem habe Nontschew eine neue Staffel der Sendung «Lol – Last one laughing» abgedreht, die im Frühjahr hätte ausgestrahlt werden sollen. Er spielte in diesem Format an der Seite von Hazel Brugger (27) und Michelle Hunziker (44). Auch wirkte Nontschew in seiner Karriere in mehreren Filmen zusammen mit Otto Waalkes (73) mit.

Sein Manager und Freund Bertram Riedel zur «Bild»-Zeitung»: «Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.» Der Comedian soll bereits letzte Woche verstorben sein. Am Sonntagmorgen legt die Zeitung nach und vermeldet, dass Nontschew seit längerem mit gesundheitlichen Problemen kämpfte. Insider aus Polizeikreisen geben der «Bild»-Zeitung denn auch an, dass es zurzeit keine Anzeichen für einen Suizid oder ein Fremdeinwirken gäbe. Nontschew soll sich in den Tagen vor seinem Tod in einer Klinik aufgehalten haben.

(L'essentiel/lea)