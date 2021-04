Hayley Hasselhoff zieht sich für den «Playboy» aus

Hayley Amber Hasselhoff (28) ist das erste Plus-Size-Model auf dem Cover des deutschen «Playboy». Gegenüber der «Daily Mail» verriet die Schauspielerin, dass ihr Vater David (68) den neuen Modeljob gutheiße. Der «Baywatch»-Star, der gerade in Deutschland eine Serie dreht, glaube an sie und vertraue ihren Entscheidungen, denn: Hayley ist ein Profi. Sie arbeitet als Model, seit sie 14 ist.

In einem Exklusiv-Interview mit «Daily Mail» schwärmt die 28-Jährige: «Ich bin so stolz auf mich, weil ich meinen Körper feiere.» Außerdem verrät die jüngste Tochter von «The Hoff» und Schauspielerin Pamela Bach (57): «Mein Vater unterstützt mich immer bei den Entscheidungen, die ich für meine eigene Karriere treffe. Generell haben mich meine Eltern schon immer in meinen Vorhaben gestärkt.»

«Es ist ein Recht jeder Frau, ihren Körper feiern zu dürfen»

Die Eltern seien ihr immer zur Seite gestanden und hätten an ihre Karriere geglaubt. Weiter erklärt Hayley: «Die Wege, die man in der Curve-Industrie gehen kann, sind unterschiedlich. Ich aber war schon immer ein Kurven-Model und bin es heute noch».

Die glamourösen Bilder von Hayley wurden während des Lockdowns in Paris aufgenommen. Auf den Bildern trägt sie ihre eigene Unterwäsche, zwei Bilder seien «geschmackvoll oben ohne». Sie erklärt, dass ihr Platz auf dem «Playboy»-Cover von großer Wichtigkeit für die Body-Positivity-Bewegung sei. Am Anfang habe sie sich noch gedacht: «Oh, Playboy…», doch schnell fand sie die Idee cool, denn es sei ein Recht jeder Frau, ihren Körper zu feiern.

(L'essentiel/Saskia Sutter)