Sidharth Shukla stirbt mit nur 40 Jahren

Bollywood-Fans und Kollegen trauern um Sidharth Shukla: Der Filmstar und Moderator ist mit gerade einmal 40 Jahren überraschend in Mumbai gestorben.

Ein Arzt erzählte in einem Interview, dass der Schauspieler schon tot war, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Gerüchten zufolge hatte er einen Herzinfarkt. Genaueres ist nicht bekannt. Shukla war unter anderem in «Balika Vadhu» und «Broken But Beautiful» zu sehen. Außerdem nahm er an Reality-Formaten wie «Bigg Boss» teil und arbeitete als Moderator (darunter bei «India's Got Talent») sowie als Model. Für seine Darbietung wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Fast vier Millionen Menschen folgen Shukla auf Instagram. Zuletzt hatte er sich bei medizinischen Mitarbeitern und Fachkräften für ihren Einsatz bedankt. Jeden Tag riskieren sie ihr Leben, um Coronakranken zu helfen, erklärte er. In Indien sind die Infektionszahlen noch immer verheerend.

(L'essentiel/red)