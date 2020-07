Mark Zuckerberg auf dem Surfbrett wird zum Meme

Facebook-Chef Mark Zuckerberg genießt den Sommer auf Hawaii. Dort kann er die Probleme rund um Hass-Postings und den Werbeboykott gegen den Social-Media-Dienst für einmal vergessen – wären da nur nicht die Paparazzi.

Aufnahmen machen die Runde, die Zuckerberg beim Surfen auf einem rund 12.000 Dollar teuren Elektrobrett zeigen. Er wirkt etwas ungelenk, doch so weit scheint alles normal für die Ferien des sechstreichen Menschen auf der Welt.

Was aber auffällt auf den Schnappschüssen, ist die dicke Schicht Sonnencreme auf dem Gesicht des Facebook-Gründers, die an Theaterschminke erinnert. Damit zog der 36-Jährige den Spott der Online-Community auf sich, der erbleichte Zuck wurde zum Internet-Meme.

User vergleichen Zuckerberg mit dem Comic-Bösewicht Joker aus dem DC-Universum, mit Lieutenant Commander Data aus «Star Trek» oder mit der Halloween-Gruselfigur Michael Myers. Die Community ist kreativ.

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

Mark Zuckerberg really keeps looking more like Data from Star Trek. pic.twitter.com/Eqtc1uLJ9b — ((Fitzy)) (@TheFknLizrdKing) July 19, 2020

Mark Zuckerberg with too much sunscreen on looks like he's wearing one of those shitty Michael Myers masks you find at Party City pic.twitter.com/7E2DbdUtv6 — Dr. Wolfula (@DoctorWolfula) July 19, 2020

google photos of mark zuckerberg over the years and you can see the human leave his body year by year pic.twitter.com/qXbQG15RNa — Sana Saeed (@SanaSaeed) July 19, 2020

Nicht zu sehen auf den Schnappschüssen ist der Surfprofi Kay Lenny, der Zuckerberg begleitete – natürlich ohne dicke Sonnencremeschicht im Gesicht. Ebenfalls fehlt auf den Fotos die Securitycrew, die den beiden Surfern in einem Boot hinterhertuckert.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)