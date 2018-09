Ariana Grande macht Pause vom Showbusiness

Eigentlich wurden Ariana Grande (25) und ihr Verlobter Pete Davidson (24) als Gäste an den Emmy Awards erwartet. Doch ihre Plätze blieben leer. Der Grund: Die Sängerin nimmt sich gerade eine Auszeit, wie ihr Management in einem Statement gegenüber People.com mitteilte.

Nur zehn Tage vor der Emmy-Verleihung starb ihr Ex-Freund, Rapper Mac Miller, von dem sie sich erst im Frühling getrennt hatte, im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Überdosis. Ariana sei am Montagabend zusammen mit Pete zu Hause in New York geblieben, während des Emmy-Event in Los Angeles stattfand.

Spätfolgen des Manchester-Anschlags

Nicht nur Macs plötzlicher Tod mache dem Popstar zu schaffen. Ariana leide seit dem Terroranschlag an ihrem Konzert in Manchester im Mai 2017 auch unter posttraumatischem Stress.

«Angesichts der Ereignisse der letzten Zeit braucht Ariana viel Zeit, um zu genesen und alles einzuordnen», heißt es weiter im Statement. «Sie wird zu Hause bleiben und diese Pause (von Hollywood) nutzen, um Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und an neuer Musik ohne fixe Deadline zu arbeiten. Sie bedankt sich bei ihren Fans für deren Verständnis.»

(L'essentiel/don)