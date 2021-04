Hat Phoebe Pete Davidson gezähmt?

Gemunkelt wird schon eine Weile, dass sich Pete Davidson und Phoebe Dynevor ineinander verliebt haben. Im Februar soll der «Bridgerton»-Star den Komiker und Schauspieler in seiner Heimatstadt New York City besucht haben. Dafür spricht ein Insta-Post von Phoebe aus Brooklyn mit der Caption: «Dankbar, dass ich eine heiße Sekunde hier sein darf».

Im März soll Pete sie dann in Manchester besucht haben, wo Phoebe den Lockdown mit ihrer Mutter, der Schauspielerin Sally Dynevor (57), verbrachte. Jetzt ist er erneut nach England gereist, um Zeit mit seiner neuen Liebe zu verbringen. Und diesmal gibt es Beweise!

Paparazzi fotografierten die beiden am Sonntag beim Spazieren gehen in Manchester, ganz lässig in Jogginghosen und Baseballcap. Aus ihren Gefühlen machten sie kein Geheimnis: Eng umschlungen gehen die beiden über eine Wiese, lachen, quatschen, sind in ihrer eigenen Welt. Bereits am Freitag will ein Freund von Pete dem gut informierten «People Magazine» verraten haben, dass es Pete wirklich ernst mit Phoebe meint.

Für ihre aufkeimende Beziehung nehmen sich die beiden jedenfalls Zeit, obwohl beide beruflich stark eingespannt sind. Pete steht wöchentlich für «Saturday Night Life» vor der Kamera und dreht demnächst ein Biopic über den Punkmusiker Johnny Ramone. Phoebe steht für ihr Kino-Debüt «The Colour Room» vor der Kamera. Parallel dazu nimmt die neue «Bridgerton»-Staffel Fahrt auf.

Davidson machte in der Vergangenheit mit kurzen Beziehungen zu diversen Celeb-Ladies Schlagzeilen. Zuerst war er kurzzeitig mit Ariana Grande (27) verlobt, dann datete er Kate Beckinsale (47), Kaia Gerber (19) und Margaret Qualley (26).

(L'essentiel/Catharina Steiner)