Billie Eilish zieht sich für Body Positivity aus

Billie Eilish startete am Montag ihre «Where Do We Go»-Tour in Miami. Nun geht ihre Message, die sie auf der Bühne via Riesenscreen verbreitete, um die Welt.

Der 18-jährige Weltstar zieht sich in einem Video-Interlude bis auf den BH aus – ohne dabei zu viel zu zeigen. Die Aufnahmen bleiben nah an ihrem Gesicht, letztlich versinkt Billie in dunklem Wasser.

Mit dem Video verbindet sie eine Message: Sie prangert an, dass Adjektive, die den Körper beschreiben, zu Beschreibungen von Charaktereigenschaften geworden seien.

#BillieEilish(don’t let no one tell you else about yourself and your body)Love yourself ❤️ pic.twitter.com/Wth7kWjK0p — yaritza (@yaritza27192549) March 11, 2020

Während sie Kleidungsstücke ablegt, erklärt sie aus dem Off: «Ihr habt Meinungen von meinen Meinungen, meiner Musik, meinen Kleidern und meinem Körper. Manche Leute hassen, was ich trage, manche lieben es. Manche benutzen es, um andere Leute runterzumachen, andere Leute nutzen es, um mich runterzumachen, aber ich spüre eure Blicke, immer.»

«Wenn ich weniger anhabe, bin ich eine Schlampe»

Die Message wird von den Fans mit Jubel und lautem Geschrei begleitet. Billie fragt: «Wäre es euch lieber, wenn ich kleiner wäre? Schwächer? Weicher? Größer? Wollt ihr, dass ich still bin? Provozieren euch meine Schultern? Meine Brust? Bin ich meinen Bauch? Meine Hüfte? Ist mein Körper nicht das, was ihr gern hättet?»

Sie fährt fort: «Wenn ich etwas Gemütliches anziehe, bin ich keine Frau.» Und dann, im schwarzen BH: «Wenn ich weniger anhabe, bin ich eine Schlampe. Obwohl ihr meinen Körper nie gesehen habt, urteilt ihr über ihn. Warum? Wir haben Vorurteile, die auf dem Körper einer Person beruhen. Wir entscheiden, wie viel sie wert ist. Egal, ob ich mehr oder weniger Kleidung trage: Wer entscheidet, was das aus mir macht? Was das bedeutet?»

Gefeiert für ihre Message

Sie endet mit rhetorischen Fragen: «Entsteht mein Wert aus eurer Auffassung von mir? Oder ist eure Meinung von mir nicht meine eigene Verantwortung?»

Billie Eilish ist normalerweise für ihren Oversized-Streetstyle bekannt. In einer Calvin-Klein-Kampagne sprach sie letztes Jahr darüber, nicht objektiviert werden zu wollen und lieber ihre Musik für sie sprechen zu lassen. Deshalb trage sie weite Baggy-Kleider.

Sie habe eine ungesunde, giftige Beziehung zu ihrem Körper gehabt, sagte sie zudem in einem Interview mit CBS. Die Art, wie sich kleide, habe diese Beziehung verbessert.

Auf Social Media erhält sie viel Zustimmung für ihre Aktion. Eine Twitter-Userin meint, dass diese Rede vielen helfen könnte. «Ich wünschte, ich wäre ein Teenager gewesen, als Billie berühmt wurde. Sie hätte mir so viel Kraft gegeben.»

BILLIE EILISH HER BODY SHAMING SPEECH IS EVERYTHING EVERYBODY NEEDS TO HEAR!!!!!!! I wish I was a teen when she came up she would've given me so much strength! luckily my gen had Demi Lovato for topics like that ????— NAAZ (@BitsOfNaaz) March 10, 2020

Ein anderer User fasst zusammen: «Sie ist eine fucking Legende.»

Why is everyone talking about Billie Eilish "showing off" her body? She didn't show it off. She showed the truth about body shaming. She told the people to be comfortable in their own skin and not feel bad about it even tho people will make you feel bad.She is a fucking legend.— Amminity (@amminity) March 10, 2020

(L'essentiel/kro)