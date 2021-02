Kylie Jenner schminkt ihre Mutter jetzt im Netz

Caitlyn Jenner ist sichtlich stolz, als sie zu Beginn ihres neuen Youtube-Videos durchs schicke Office ihrer Tochter Kylie spaziert. «Das gehört meinem Baby, dem ich die Windeln gewechselt habe!», schwärmt die 71-Jährige. Als die beiden Frauen schließlich aufeinander treffen, beginnt ein Tutorial, das eigentlich gar keines ist.

Im knapp 16-Minuten-Clip gehts weniger um Make-up, umso mehr aber um die Emotionalität des Anlasses: «Das ist das Highlight meines Lebens», sagt Kylie, «es ist das Highlight MEINES Lebens», antwortet Caitlyn, während sie im Make-up-Stuhl Platz nimmt. Jetzt werde sie also zum ersten Mal das Make-up ihres Dads machen, sagt die 23-Jährige Beauty-Unternehmerin im Video. «Hättest du jemals gedacht, dass das passieren wird?»

Kylies verpasst «Dad» ein Contouring

Caitlyn Jenner hat sich im April 2015 als Transfrau geoutet. Jenner, die an den olympischen Spielen in Montréal 1976 als Bruce Jenner im Zehnkampf Gold holte, war zuvor knapp zwei Jahrzehnte lang mit Kardashian-Momager Kris Jenner verheiratet, die Scheidung wurde vor dem Coming-out vollzogen.

Das Thema dominiert auch sechs Jahre später das Gespräch zwischen Caitlyn und Kylie während der ersten gemeinsamen Make-up-Session: «Die Leute sind noch stets verwirrt, wenn ich dich Dad rufe», bemerkt Kylie etwa. «Naja die Trans-Community kann streng sein, wenn es um Pronomen geht», sagt Caitlyn. Doch sie habe von Anfang an gemerkt, dass sie es so machen wolle, wie sie es persönlich für richtig halte. «Ich bin bis an mein Lebensende Kylies und Kendalls Vater.» Sie finde es aber toll und eindrücklich, dass die Töchter mittlerweile von «Dad, DIE xy tue» redeten.

Dass man im Video fast gar keine Infos zum Make-up bekommt – außer dass es sich um Kylies eigene Produkte handelt – ist schlussendlich gar nicht so schlimm: Der Austausch zwischen «Dad» und Tochter ist süß genug. Hier siehst du den ganzen Clip:

