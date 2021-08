Die Queen gratuliert Meghan zum Geburtstag

Alle Augen waren in den letzten Tagen auf die britischen Royals gerichtet: Wird das Königshaus Meghan am Mittwoch zu ihrem 40. Geburtstag gratulieren? Nach den Unruhen in der Familie in den vergangenen Monaten waren Fans gespannt, ob Queen Elizabeth (95) und Co. den großen Tag der Ehefrau von Prinz Harry (36) öffentlich zur Kenntnis nehmen würde.

Und tatsächlich: Bereits am Morgen, kurz nach 10 Uhr (Luxemburger Zeit) teilten die Royals ihre Glückwünsche via Social Media. «Wir wünschen der Herzogin von Sussex heute einen sehr glücklichen Geburtstag», heißt es in der Story des Instagram-Accounts @theroyalfamily, der vom Team des Königshauses im Namen der Queen und der gesamten Familie verwaltet wird.

Die Insta-Story zeigt eine Collage von mehreren Fotos, auf denen neben Meghan auch die Queen, Harry und Sohn Archie (2) zu sehen sind.

Harry hat noch nichts geteilt

Fast gleichzeitig teilen auch Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) einen Post in der Insta-Story ihres eigenen Profils. «Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen glücklichen 40. Geburtstag», steht auf einem Foto von Meghan, das während ihrer Tour mit Harry durch Australien im Jahr 2018 aufgenommen wurde.

Und auch Schwiegervater Charles (72) gratuliert mit Camilla (74): Auf dem Twitter-Account des Paars wurde ein Porträtfoto von Meghan geteilt, ebenfalls mit dem Text «Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen sehr glücklichen 40. Geburtstag».

Auffällig: In allen Posts, die von der Königsfamilie zu Meghans Geburtstag veröffentlicht wurden, wird die zweifache Mutter nicht bei ihrem Vornamen genannt, sondern lediglich «Herzogin von Sussex». Die offizielle Website von Meghan und Harry hat bislang noch kein Statement zum Geburtstag der Herzogin veröffentlicht. Das dürfte aber mit der neunstündigen Zeitverschiebung zum neuen Wohnort des Paars in Kalifornien zu tun haben.





