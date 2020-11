Michelle Obama war gegen die Kandidatur ihres Ehemannes bei der US-Präsidentschaftswahl 2008. Erst mit der Zeit habe sie «widerwillig» entschieden, sich dem nicht in den Weg zu stellen, sagte Barack Obama in der von CBS News am Sonntagabend ausgestrahlten TV-Sendung «60 Minutes». «Und die Tatsache, dass ich gewonnen habe, hat nicht unbedingt ihren Frust gemildert – denn der Preis, den Familien dafür bezahlen, ist real.» Dass Michelle sich darauf eingelassen und ihm verziehen habe, sei ein Akt der Gnade gewesen – «und ich bin mir nicht sicher, dass ich ihn verdient habe».

In dem am Dienstag erscheinenden ersten Band seiner zweiteiligen Memoiren, «A Promised Land», zitierte Obama die Reaktion seiner Frau auf seine Pläne: «Ich will nicht, dass Du für das Präsidentenamt kandidierst. Gott, Barack, wann wird es genug sein?» Er war erst wenige Jahre zuvor in den US-Senat gewählt worden. Zudem hätten sie zwei kleine Kinder gehabt und Michelle habe ebenfalls noch gearbeitet. Ihm sei bewusst, was er seinen Liebsten zu verdanken habe, sagte Obama im Interview. Die Obamas verbrachten nach der Wahl 2008 zwei Amtszeiten im Weißen Haus.

Obama sprach in der TV-Sendung auch über seinen Nachfolger, den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. Aus seiner Sicht sei es höchste Zeit, dass Trump seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl eingestehe. Präsidenten seien nur vorübergehende Bewohner des Oval Office. «Und wenn Ihre Zeit abgelaufen ist, ist es ihre Aufgabe, das Land an erste Stelle zu setzen und über ihr eigenes Ego, ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Enttäuschungen hinauszudenken», sagte Obama.

Er äußerte sich weiter zur Spaltung in den USA und sprach dabei von einem Wettbewerb, «bei dem Themen, Fakten und Richtlinien an sich nicht so wichtig sind wie Identität und der Wunsch, den anderen zu schlagen», so Obama. Es gebe das Gefühl, dass buchstäblich alles möglich und gerechtfertigt sei, um an Macht zu gelangen. «Und eines der Signale, die Joe Biden meiner Meinung nach an die Welt senden muss, ist: ‹Nein, die Werte, die wir gepredigt und an die wir geglaubt und die wir unterschrieben haben - an diese glauben wir immer noch›.»

(L'essentiel/SDA/scl)