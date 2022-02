Harry und Meghan würdigen das ukrainische Volk

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) wurden am gestrigen Samstagabend mit dem renommierten Präsidenten-Preis der amerikanischen Bürgerrechtsorganisation NAACP geehrt. Das Paar hatte die Auszeichnung im Rahmen der 53. NAACP Image Awards entgegengenommen und nutzte seine Dankesrede überraschend für ein politisches Statement.

Als sie die Bühne betraten, wandte sich der Herzog von Sussex ans Publikum, um den Konflikt in der Ukraine nach der russischen Invasion dieser Woche anzusprechen. «Wir möchten den Menschen in der Ukraine unsere Anerkennung aussprechen, die dringend unsere fortgesetzte Unterstützung als globale Gemeinschaft benötigen», sagte er.

Bereits vor der Preisverleihung bekundeten die beiden ihre Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk. «Prinz Harry und Meghan, der Duke und die Duchess of Sussex, und wir alle bei Archewell stehen angesichts dieses Bruchs internationalen und humanitären Rechts hinter den Menschen in der Ukraine», hieß es in einer Mitteilung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Archewell vom Donnerstag. Darin appellierten die beiden an «die Weltgemeinschaft und ihre Oberhäupter», es ihnen gleichzutun.

«Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass ich einen ganz anderen Hintergrund habe als meine unglaubliche Frau, aber unsere Leben wurden aus einem bestimmten Grund zusammengebracht. Wir teilen die Verpflichtung zu einem Leben im Dienst, die Verantwortung, Ungerechtigkeit zu bekämpfen, und die Überzeugung, dass es am wichtigsten ist, auf die zu hören, die am häufigsten übersehen werden», betonte Prinz Harry in seiner Rede.

Vom Fall George Floyd inspiriert

Seine Frau ergänzt: «Ich könnte nicht stolzer sein, dass wir diese Arbeit gemeinsam machen.» Herzogin Meghan und Prinz Harry hatten sich 2020 aus dem engeren Kreis der Königsfamilie gelöst. Sie leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Santa Barbara.

«Wir zogen nach Kalifornien, meinem Heimatstaat, kurz vor dem Mord an George Floyd. Für das schwarze Amerika waren diese neun Minuten und 29 Sekunden zeitübergreifend und rüttelten unsere jahrhundertealten, nicht verheilten Wunden wach», sagte Meghan. In den darauf folgenden Monaten sprach sich das Paar mit der Bürgerrechtsgemeinschaft ab und verpflichtete seine Organisation Archewell dazu, diejenigen zu beleuchten, die sich für Rassengerechtigkeit und Fortschritt einsetzen.

Harry und Meghan in der Kritik

Trotz der tiefgründigen Botschaft nahm Moderator Piers Morgan (56) sie auf die Schippe. Auf Twitter machte er sich darüber lustig und schreibt: «Das wird Putin wirklich verunsichern.» Auch mit der Verleihung des Preises war die TV-Persönlichkeit nicht ganz einverstanden. «Man stelle sich vor, diesen beiden Clowns einen Preis zu verleihen, wenn ihr einziger Anspruch auf Ruhm darin besteht, ihre Familien im Fernsehen zu verunglimpfen, ihre königlichen Titel rücksichtslos für enorme finanzielle Gewinne auszunutzen und von ihrer kalifornischen Villa und ihren Privatjets aus über Gleichberechtigung und Umweltschutz zu predigen?», tweetete Morgan.

Der «President’s Award» wird für soziales Engagement und besondere Verdienste für die Gemeinschaft verliehen. Zu früheren Empfängern gehören die Boxlegende Muhammad Ali, der Bürgerrechtler Jesse Jackson (80) und Sängerin Rihanna (34).

(L'essentiel/Lorena Wahrenberger)