Wer ist der 22-​​jährige Oscar-​​Favorit?

Eine winzige Rolle in «Men, Women & Children» 2014, ein kurzer Auftritt in «Interstellar» im selben Jahr, eine unbedeutende Figur im gefloppten Weihnachtsstreifen «Love the Coopers» 2015, dazwischen Indie-Streifen – und plötzlich spielt Timothée Chalamet eine Nebenrolle in Greta Gerwigs Kritikerliebling «Lady Bird» und den Protagonisten in der begeisternden Coming-of-Age-Romanze «Call Me by Your Name».

Für diese Hauptrolle ist der 22-Jährige nun sogar für seinen ersten Oscar nominiert – und das gleich in einer der Hauptkategorien. Was wissen wir über den New Yorker? Sein Vater ist Franzose, weshalb Timothée fließend Französisch spricht und viel Zeit in Frankreich verbracht hat. Er hatte 2013 etwas mit Madonnas (59) Tochter Lourdes Leon (21) am Laufen. Und sonst? Die Wissenslage ist dünn. Noch.

Darum haben wir sein knapp 70 Posts starkes Instagram-Profil durchforstet, die zehn am meisten gelikten Fotos herausgesucht und ermittelt, was und wer Timothée Chalamet bewegt. Die Analyse gibt es oben in der Bildstrecke.

(L'essentiel/shy)