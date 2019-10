Kanye verbietet seinen Leuten Sex vor der Ehe

Am Freitag hätte Kanye Wests neues, von seinem christlichen Glauben getränktes Album «Jesus Is King» erscheinen sollen. Ja, genau, die Platte, die schon für den 27. September und dann für den 29. September angekündigt war.

Und eben: hätte. Stunden nach dem eigentlichen Releasedatum twitterte der 42-Jährige: «Danke für eure Geduld. Wir arbeiten gerade am Mix. Wir werden kein Auge zumachen, bis das Album draußen ist.»

To my fansThank you for being loyal & patientWe are specifically fixing mixes on "Everything We Need" "Follow God" & "Water" We not going to sleep until this album is out!— ye (@kanyewest) October 25, 2019

Noch ein Album angekündigt

Besonders amüsant: Zwischenzeitlich hat Ye ein weiteres Werk angekündigt. Am Donnerstag eröffnete er der Welt, dass er an Weihnachten, also am 25. Dezember, «Jesus Is Born» veröffentlichen wird.

Wenn er mit diesem Releasedatum ähnlich zuverlässig umgeht wie mit dem von «Jesus Is King», passiert diese Veröffentlichung wahrscheinlich nicht mehr zu deinen Lebzeiten.

Ein zweistündiges Interview

Auf höchst unterhaltsame Ergüsse des Amerikaners musst du wegen der Release-Verzögerung aber nicht verzichten. Kanye hat dem ehemaligen BBC- und jetzigen Beats-1-Radiotalker Zane Lowe (46) ein seltenes Interview gegeben.

Und dabei Dinge gesagt, die man bei anderen Menschen für einen Witz halten würde, die einen bei ihm aber kaum noch wundern – und trotzdem überraschen.

Oben im Video siehst du Kanye Wests absurdeste Aussagen aus dem neuen Interview.

Knapp zwei Stunden haben Kanye und Zane miteinander gesprochen. (Quelle: Youtube/Beats 1)

(L'essentiel/shy)