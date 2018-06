Sophia Thomalla zeigt der DFB-​​Elf den Mittelfinger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein historischer Moment für unseren Nachbarn. Der Weltmeister 2014 verliert im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea 0:2 und muss sogar als Gruppenletzter die Heimreise antreten. Eine Situation, die es für die deutsche Nationalmannschaft noch nie gegeben hat.



Die Enttäuschung ist nicht nur beim Team und bei Trainer Jogi Löw (58) groß, auch die deutschen Promis zeigen sich auf ihren Social-Media-Accounts fassungslos.

So postete Fanta-4-Mitglied Michi Beck (50) ein Foto auf Instagram mit der Aufschrift: «Wir sind zusammen raus. Wir fahren zusammen heim» – in Anlehnung an den Fanta-4-Song «Zusammen».

Auch Ex-Tennisprofi Boris Becker (50) schreibt auf seiner Instagram-Seite wütend: «Sprachlosigkeit/Enttäuschung und Wut im Bauch. Aber Respekt vor Schweden, Mexiko und Südkorea.»

Model und Moderatorin Sophia Thomalla (28) schickt eine wortlose Botschaft an die deutsche Nationalelf. Nach dem WM-Aus in Russland postet sie ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem sie demonstrativ ihren Stinkefinger in die Kamera hält.

