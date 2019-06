Warum fasst Keanu auf Bildern keine Fans an?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf Twitter kursieren seit einigen Tagen Foto-Collagen des US-Schauspielers Keanu Reeves. Darauf ist zu sehen, wie der 54-Jährige mit verschiedenen weiblichen Fans und Hollywood-Kolleginnen für Bilder posiert. Was auffällt: Reeves steht zwar immer direkt an der Seite der Frauen und deutet mit einem Arm eine Umarmung an – jedoch berühren seine Hände nie die Posierenden.

Die Twitter-Community diskutiert seither fleißig über das distanzierte Verhalten. Einige behaupten, dass Schüchternheit dahintersteckt, andere vermuten eine Keimphobie. Oder will sich Keanu damit vor möglichen Belästigungsanschuldigungen schützen?

«Er zeigt einfach Respekt»

Für die Mehrheit der User scheint der Fall klar zu sein. «Er zeigt sich damit ganz einfach respektvoll gegenüber den Frauen, und das finde ich toll», lautet ein Kommentar, der 4200 Likes erhielt.

Jemand anderes schreibt: «Er kennt den persönlichen Freiraum und zeigt Manieren. Das sollte doch selbstverständlich sein.» Ein Fan bezeichnet Keanu deswegen sogar als «unseren respektvollen König». Wie Reeves auf Bildern Distanz zu seinen weiblichen Mitposierenden wahrt, zeigen wir im Video.

(L'essentiel/mim)