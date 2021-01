Social-Media-Sternchen Ava Louise brachte die Sache mit einem Tiktok-Post ins Rollen: «Kanye hat was am Laufen mit einem sehr berühmten, männlichen Beauty-Guru», sagt die 22-Jährige im Video. Schnell ging der Post viral und Fans auf Social Media einigten sich schnell darauf, dass es sich bei besagtem «Beauty-Guru» um Jeffree Star (35) handeln müsse.

Letzterer schien es zunächst witzig zu finden, die Gerüchte in einem Instagram-Post noch ein bisschen zu befeuern: «I’m ready for Sunday Service» schrieb er zu einem Bild mit Regenbogen-Haaren, womit er auf die Sunday-Service-Gottesdienste von Kanye West anspielte.

Nun hat sich der Beauty-Mogul aber doch noch offiziell in einem Youtube-Video zur Story geäußert. «Irgendein Girl auf Tiktok hat die Sache erfunden und ist damit viral gegangen», sagt Star ungläubig. Er erklärt: «Ich bin Single und schlafe mit niemandem.» Er habe Kanye noch nie getroffen und überhaupt stehe er ja sowieso auf große Männer (was Kanye West mit 1,73 Metern wirklich nicht ist.) Schließlich grüßt der Beauty-Unternehmer und Superstar-Youtuber noch Kanyes Schwiegermutter: «An Kris Jenner, falls sie das Ganze orchestriert hat: Happy New Year Sweetygirl!»

