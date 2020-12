Cardi B hat Beef mit «Peppa Wutz»

Rapperin Cardi B (28) nimmt es auf Twitter mit «Peppa Pig» (Deutsch: «Peppa Wutz») auf. Denn Cardis Tochter Kulture (2) ist so besessen von der britischen Zeichentrickfigur, dass sie derzeit – wie ihr großes Vorbild – in jede Regenpfütze springen will. «Dieser Scheiß geht mir so auf die Nerven! Sie macht ihre Uggs kaputt», schreibt Cardi jetzt genervt auf Twitter.

«Peppa Pig» ist eine britische animierte Kinderserie, die weltweit Kultstatus erreicht hat. In der Serie erkundet das Schwein Peppa die Welt und lernt jeden Tag etwas Neues – unter anderem eben auch, dass es sehr lustig ist, in Pfützen zu planschen.

Im wohl nicht sehr ernst gemeinten Tweet droht Cardi der Zeichentrickfigur sogar: «Zähl deine verdammten Tage!» Dass Kulture nun ein «Peppa Pig»-Verbot hat, ist nicht auszuschließen, wäre aber schon ziemlich fies. Vielleicht sollte Cardi Kulture einfach mal nicht mehr in die teuersten Ugg Boots stecken?

(L'essentiel/Pascal Kobluk)