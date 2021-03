Jetzt ermittelt die Polizei gegen Armie Hammer

Eine 24-jährige Frau namens Effie wirft Schauspieler Armie Hammer (34) vor, sie vor vier Jahren in Los Angeles über vier Stunden hinweg geschlagen und vergewaltigt zu haben. Gemeinsam mit Staranwältin Gloria Allred (79) wandte sich das mutmaßliche Opfer, das von 2016 bis 2020 eine On-Off-Beziehung mit Hammer führte, in einer virtuellen Pressekonferenz unter Tränen an die Medien (siehe Video oben).

Während des sexuellen Übergriffes soll der Hollywoodstar ihren Kopf wiederholt gegen eine Wand geschlagen haben. «Ich versuchte zu fliehen, aber er ließ mich nicht. Ich dachte, dass er mich umbringen würde», so Effie und sie gibt weitere Details preis: «Er beging andere Gewalttaten gegen mich, in die ich nicht eingewilligt hatte. Zum Beispiel schlug er meine Füße mit einer Gerte, sodass sie die ganze nächste Woche bei jedem Schritt schmerzten.»

Hammers Anwalt streitet alles ab

Laut Allred habe Effie den Strafverfolgungsbehörden bereits Beweise für die angebliche Vergewaltigung zur Verfügung gestellt. Verantwortliche müssen nun entscheiden, ob diese reichen, um Anklage gegen Hammer zu erheben. Von einer Zivilklage sehen sie vorerst ab.

Das Polizei-Departement von Los Angeles hat indessen gegenüber «USA Today» bestätigt, dass die Anschuldigungen zurzeit in einer laufenden Ermittlung, die im Februar eröffnet wurde, untersucht werden.

Hammer wies die Vorwürfe bereits über seinen Anwalt, Andrew Brettler, zurück. Gegenüber TMZ.com gibt dieser zudem an, sie hätten in Form von Textnachrichten Beweise, die Effies Aussagen widerlegen würden. Inwiefern, verrät Brettler nicht – lediglich, dass das mutmaßliche Opfer gegenüber seinem Mandanten vergangenen Sommer noch den Wunsch ausgedrückt habe, ihn zu treffen und ihm zudem brisante Sexfantasien mitgeteilt habe. Hammer wies diese laut Anwalt jedoch ab.

«Ich verlor das Interesse am Leben»

Schon im Januar, als mehrere Frauen erste Anschuldigungen wegen sexueller Gewalt und Kannibalismus-Fantasien gegen Hammer erhoben, stritt der Filmstar die Vorwürfe ab und beteuerte, dass die Interaktionen stets auf gegenseitigem Einverständnis beruht hätten. In der virtuellen Pressekonferenz gab Allred nun an, dass Effie den Fall publik mache, um das Gegenteil zu beweisen.

Das mutmaßliche Opfer selbst erklärt zudem, dass sie die Gewalt lange als «eine verdrehte Art von Liebe» abgetan habe. Erst jetzt realisiere sie das Ausmaß davon: «Seine Misshandlungen haben mich so traumatisiert, dass ich monatelang nicht aufhören konnte zu weinen. Ich konnte nicht schlafen oder hatte Albträume. Ich verlor das Interesse am Leben.»

Weiter führt sie aus: «Rückblickend ist mir klar, dass er Manipulationstaktiken anwandte, um Kontrolle über mich auszuüben – bis ich anfing, mich selbst zu verlieren. Er testete oft meine Hingabe zu ihm, und überschritt hinterhältig meine Grenzen, während er immer gewalttätiger wurde. Er hat mich geistig, emotional und sexuell misshandelt.»

