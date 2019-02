Chris Pratt musste bei Schwarzenegger antreten

Seit Mitte Januar sind Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger (29) offiziell verlobt. Der Schauspieler ging nach nur sechs Monaten Beziehung vor seiner Freundin auf die Knie. Doch bevor er endlich die Fragen aller Fragen stellen konnte, ging der 39-Jährige den klassischen Weg – und zwar über Arnold Schwarzenegger.

Laut Daily Mail hielt der «Guardians of the Galaxy»-Schauspieler nämlich vorher bei Papa Schwarzenegger um Katherines Hand an. Wie aufgeregt er vor diesem Moment war, verriet Pratt nun am Rand der Premiere von «The Lego Movie 2: The Second Part» der US-TV-Show Extra: «Nun, ich denke, jeder, der eine Tradition schätzt und einen Vater um die Hand seiner Tochter bittet ... es ist unweigerlich etwas, das einen nervös macht, aber das ist irgendwie schön.»

Arnold ist von Chris begeistert

Der 71-Jährige freut sich übrigens sehr über seinen neuen Schwiegersohn, wie Arnold Schwarzenegger ebenfalls in einem Extra-Interview wenige Tage zuvor verriet: «Das war wirklich fantastisch. Sie ist so glücklich, sie beide sind so glücklich. Er ist ein sehr sympathischer Mann. Ich liebe Chris – er ist fantastisch.»

Chris Pratt ist nicht der einzige Hollywoodstar, der auf Traditionen achtet. Welche Promi-Männer ebenfalls den Vater ihrer Zukünftigen um Heiratserlaubnis baten, siehst du oben in der Bildstrecke.

