Charlie Sheen gratuliert seiner Lunge

Am Wochenende feierte US-Schauspieler Charlie Sheen (54) nicht nur die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten, sondern auch seine eigene Willensstärke. Denn bereits zwölf Monate sollen inzwischen vergangen sein, seit der einstige «Two and a half Man»-Star zur Zigarette griff. Demensprechend stolz gratuliert der Darsteller auf Twitter sich selbst und seiner Lunge.

«Liebe Lunge, heute ist es ein Jahr her, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, Hashtag: Bitteschön!», schreibt der 54-jährige und erklärt, dass er am liebsten die Zeit zurückdrehen würde, um nie damit angefangen zu haben. Für diejenigen, die nach wie vor mit ihrer Nikotinsucht kämpfen, hat der Hollywood-Schauspieler auch noch einen Rat parat: «Wenn du unschlüssig darüber bist, ob du damit aufhören sollst, vertrau mir: Je früher, desto besser!» ermutigt er die Follower. Es sei die beste Entscheidung überhaupt gewesen, die Finger von der lungenschädigenden Droge zu lassen, so Sheen.

