Miley Cyrus singt oben ohne bei Silvestershow

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Bei «Mileys New Years Eve Party» in Miami (US-Bundesstaat Florida), die vom Sender NBC live übertragen wurde, hatte US-Sängerin Miley Cyrus erhebliche Probleme mit ihrem verrutschenden Top. Ausgerechnet zu Beginn ihres Hits «Party in the USA» musste Miley bereits nach wenigen Takten unterbrechen. Der Grund: Ihr sowieso schon knappes Top bedeckte ihre Brüste nur noch, wenn sie es mit ihrer Hand festhielt. So kann ja keiner Singen – also wieder hinter die Bühne.

«Jetzt schaut wirklich jeder auf mich», nahm der Popstar die Kleidungs-Panne mit Humor und scherzte in ihren Songzeilen weiter über ihr modisches Malheur. Kurz danach kehrte sie mit einem großen roten Blazer über dem jetzt offensichtlich nackten Oberkörper zurück – und witzelte zwischen den Songzeilen, so viel Kleidung habe sie auf einer Bühne noch nie zuvor getragen.

(L'essentiel/tha)