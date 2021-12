Yeliz hat sich mit den Ochsenknechts versöhnt

«Ich werde von Jimis Familie fertiggemacht», behauptete Yeliz Koc (28) noch vor wenigen Monaten auf Instagram, als der öffentliche Trennungsstreit zwischen ihr und Jimi Blue Ochsenknecht (29) losbrach. Während bekannt ist, dass das Ex-Paar seit der Geburt der gemeinsamen Tochter häufig Zeit miteinander verbringt, war unklar, ob sich Yeliz auch mit dem Rest der Ochsenknechts ausgesprochen hat. Neue Weihnachts-Posts zeigen nun aber, dass alte Streitereien wohl vergessen sind.

So verbrachte die Reality-TV-Darstellerin Heiligabend mit Jimi Blue und der gemeinsamen Tochter Snow Elanie bei Mama Natascha Ochsenknecht (57). Natürlich auch dabei: Deren Kinder Wilson Gonzalez (31) und Cheyenne Savannah (21), ebenfalls frisch gebackene Mutter.

Jimi Blue hielt das Fest auf mehreren Schnappschüssen in seiner Instagram-Story fest. Dabei postete er auch ein süßes Foto von Yeliz und Snow Elanie und schrieb dazu: «Es kommt auf die kleinen Dinge im Leben an.»

Yeliz wird von den Ochsenknechts beschenkt

Yeliz zeigte derweil in ihrer Story ihre Weihnachtsgeschenke. Natascha schenkte der 28-Jährigen einen Schneeflocken-Anhänger aus blauem Kristall. Von Cheyenne und dessen Partner Nino gab es ebenfalls einen Schneeflocken-Anhänger, bestehend aus weißen und pinken Glasschliffperlen und einem kleinen silbernen Herz-Charm, auf dem «Snow Elanie» eingraviert ist.

Ganz so einfallsreich sind die Ochsenknechts wohl nicht: Zur Geburt der Kleinen schenkte Jimi Blue Yeliz bereits einen goldenen Schneeflocken-Anhänger mit eingraviertem Namen und Geburtsdatum.

Yeliz bezeichnete Ochsenknechts als «manipulativ»

Im Herbst hätte wohl niemand damit gerechnet, dass Yeliz gemeinsam mit den Ochsenknechts die Festtage verbringen wird. So teilte sie zuvor auf Instagram ordentlich gegen die Familie aus und gab ihr gar die Schuld für die Trennung. «Ich bin nicht glücklich, wenn man mich in der schwierigsten Phase meines Lebens, die eigentlich die schönste sein sollte, alleine lässt – und das alles wegen einer manipulativen Familie», so Yeliz Anfang September.

Weiter schrieb sie in ihrer Story: «Es geht mir richtig schlecht! Es nimmt einfach kein Ende. Ich werde provoziert, fertiggemacht von der Familie und ausgenutzt.» Über Natascha sagte sie: «Dann mischt sich Mutti wieder ein für Aufmerksamkeit und Reichweite.»

Mittlerweile scheint das Geschehene Schnee von gestern zu sein. Yeliz und Jimi Blue wirken auf Social Media gar so harmonisch, dass seit Wochen über ein Liebescomeback spekuliert wird. Als ein Fan sie Mitte November nach ihrem Beziehungsstatus fragte, antwortete Yeliz jedoch mit einem Zitat, das auf Deutsch übersetzt heißt: «Es ist besser Single zu sein, als für selbstverständlich genommen zu werden.»

