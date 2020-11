Billie Eilish führt zum ersten Mal Regie

Billie Eilish hat ein Video zu ihrer neuen Single «Therefore I Am» releast. Gedreht wurde in einem verlassenen Shoppingcenter. Und nicht in irgendeinem: In der kalifornischen Glendale Galleria hing Billie früher ständig rum. Jetzt ist sie als Superstar zurückgekehrt.

Im Clip wird die 18-Jährige von einer Kamera verfolgt, während sie durch die leeren Hallen der Mall hüpft, Fast Food klaut und schließlich vor einem Security-Mitarbeiter flieht.

Die Regie des One-Take-Clips hat die 18-Jährige erstmals selbst übernommen, hier gibt's den Clip:

(L'essentiel/Christina Duss)