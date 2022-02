«Queer aufzuwachsen, war isolierend»

Cara Delevingne (29) ist seit Jahren eines der bekanntesten Models der Welt und steht immer wieder für Hollywood-Blockbuster vor der Kamera. Doch nicht nur deswegen ist Cara für viele ein Vorbild: Der Star steht offen zu seiner Pansexualität, ist gender-fluid und lässt sich von niemandem in stereotypische Rollenmuster drängen. Nicht immer sei dies jedoch der Fall gewesen, verrät Delevingne nun in einem neuen Interview.

Gegenüber der «Sunday Times» erzählt der britische Promi von der Kindheit und wie schwer es war, mit der Sexualität umzugehen. «Als queeres Kind aufzuwachsen, war isolierend und manchmal hart zu händeln. Meine Schwestern taten ihr Bestes, um für mich da zu sein, aber es war etwas, durch das ich selbst musste, um herauszufinden, wer ich wirklich bin», so Cara im Gespräch. Chloe und Poppy, die Schwestern des Stars, seien «das Vorbild der Frau gewesen, die ich gerne sein wollte». Schnell habe Cara aber festgestellt, dass die drei Schwestern auf anderen Lebenswegen unterwegs sind.

«Gleichgeschlechtliche Partnerschaften ekelten mich an»

Der Grund, warum es Delevingne schwerfiel, sich selbst zu akzeptieren, seien die «altmodischen» Verhältnisse gewesen, in denen der Star aufgewachsen ist. Das verriet das Model bereits vor einiger Zeit im Podcast «Goop» von Gwyneth Paltrow. Cara kannte niemanden, der homosexuell ist. «Ich wusste nicht, dass es das gibt», erinnert sich der Promi an die Kindheit – und führt aus: «Die Idee einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft ekelte mich an. Ich dachte mir: ‹Oh mein Gott, das würde ich nie tun, das ist ekelhaft, bah›.» Wie es das Liebesleben des Models heute steht ist nicht bekannt, das hält Cara lieber von der Öffentlichkeit fern.

(L'essentiel/Katrin Ofner)