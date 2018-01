Jolie nimmt ihre Kinder mit ins Flüchtlingscamp

Wenn man ein Kind aufzieht, stellt man Regeln auf – manche Eltern sind strenger, manche weniger. Das ist bei berühmten Menschen, die Nachwuchs großziehen, nicht anders. Am unteren Ende der Strenge-Skala rangieren bei den Promi-Eltern Will (49) und Jada Smith (46). Ihre drei Kinder sollen ganz ohne Regeln aufgewachsen sein – sie sollten von Anfang an lernen, für sich selber verantwortlich zu sein, so die smithsche Erziehungsmaxime.

Doch die Smiths sind nicht die einzigen Berühmtheiten, die bei der Kindererziehung zu eigenwilligen Methoden greifen. So hat Angelina Jolie (42) vergangenen Sonntag zwei ihrer Teenager mitgenommen, als sie ein Flüchtlingscamp besuchte, um den Menschen vor Ort zu helfen.

