Kardashian-​​Beraterin ermordet aufgefunden

Angie Kukawski war als Finanzberaterin in den USA für Superstars wie Kim Kardashian tätig. Nun wurde die 55-Jährige tot aufgefunden. Offenbar wurde sie von ihrem eigenen Ehemann ermordet, wie das Portal «TMZ» berichtet. Bereits am 23. Dezember wurde Kukawski beim Los Angeles Police Department als vermisst gemeldet. Die Beamten fuhren daraufhin zu einer Adresse in der Stadt Simi Valley. Dort fanden sie die Leiche von Kukawski in einem Fahrzeug.

Als dringend Tatverdächtig gilt der Lebensgefährte der Ermordeten, der 49-jährige Jason Barker. Er wurde verhaftet.

Die Polizei geht zur Zeit davon aus, dass Barker seine Freundin zuhause tötete, ins Auto legte und bis nach Simi Valley fuhr. «Wir sind traurig über den Verlust unserer Kollegin. Unsere Herzen sind gebrochen. Angie war eine wundervolle Person. Wir alle werden sie sehr vermissen», sagte ein Arbeitskollege von Kukawski dem Magazin «Variety».

(L'essentiel/cor)