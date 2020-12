Elon Musk war mit dem Coronavirus infiziert

Mitte November vermutete der Tesla-Chef Elon Musk, an Corona erkrankt zu sein. Daraufhin ließ er sich gleich viermal auf das Virus testen – und erhielt unterschiedliche Testresultate. Zweimal zeigte der Test ein positives und zweimal ein negatives Resultat an. «Etwas hier ist sehr seltsam», hatte Musk sich via Twitter über die rätselhaften Befunde geäußert.

Mittlerweile scheint sich das Mysterium allerdings geklärt zu haben. Am Dienstag bestätigte der 49-Jährige selbst, dass er tatsächlich an Covid-19 erkrankt sei. Musk hielt sich zu diesem Zeitpunkt gerade in Berlin auf, um den Axel Springer Award entgegenzunehmen. Als ein Sprecher bei der Award-Zeremonie verkündete, dass Musk nicht plane, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, rief Musk selbst aus dem Publikum heraus, dass dies so sei, weil er Covid-19 bereits gehabt hätte.

Bekannter Corona-Skeptiker

Damit bestätigt der Tesla-Chef, dass die Symptome, die er im November gehabt hatte, tatsächlich dem Coronavirus und nicht einer normalen Erkältung zuzuschreiben gewesen seien. Nun ist Musk sich sicher: Eine Impfung wird er aus diesem Grund nicht benötigen.

Tatsächlich ist es aber äußerst unklar, ob Genesene nach einer Covid-19-Erkrankung wirklich immun auf das Virus sind – oder für wie lange. Schließlich ist es bereits in vielen Teilen der Welt zu Zweitansteckungen mit dem Coronavirus gekommen. Wie mashable.com berichtet, ist es daher nicht eindeutig klar, ob Personen wie Elon Musk tatsächlich davon absehen sollten, sich impfen zu lassen. Die Gesundheitsbehörden in den USA geben darüber keine Informationen, weil noch zu wenige Forschungsresultate vorliegen.

Musk ist für seine polemischen Tweets und Äußerungen zum Coronavirus bekannt. Immer wieder warf er den Ärzten vor, die Infektionszahlen aufzublasen, um sich zu bereichern. Im März sagte er, dass die Corona-Erkrankungen im April in den USA gegen null gehen werden. Auch seine eigene Erkrankung an dem Virus scheint seine Einstellung gegenüber der Art, wie er über Covid-19 kommuniziert, nicht verändert zu haben.

(L'essentiel/Dominique Zeier)