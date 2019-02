Polizist soll zu Mord an 50 Cent aufgerufen haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ich nehme diese Bedrohung sehr ernst und werde mit meinem Anwalt über die weiteren Schritte beraten», schreibt US-Rapper 50 Cent in einem Tweet. Damit bezieht er sich auf einen Bericht der «New York Daily News». Diese schreibt, dass ein New Yorker Polizist im Juni 2018 seinen Kollegen gesagt haben soll, sie sollten den Rapper erschießen, falls sie ihn antreffen würden. Damals war er zu einem bewilligten Boxkampf in der Bronx erwartet worden. «Das Traurige ist, dass der Mann noch immer eine Dienstmarke und eine Waffe trägt», schreibt 50 Cent.

This is how I wake up this morning, ????‍♂️ This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun.I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo— 50cent (@50cent) 17. Februar 2019

Der Polizist habe den Spruch als Scherz abtun wollen, doch die Chefetage habe davon erfahren und habe eine interne Untersuchung eingeleitet, wie das Portal schreibt. Der betroffene Polizist sei jedoch noch immer im Amt. In diesem Jahr feiere er sein 30. Dienstjubiläum beim Polizeidepartement.

Streit begann wegen Club

Zu der Zeit, als er seine Kollegen zum Mord an dem Rapper aufgerufen haben soll, hatten die beiden eine Auseinandersetzung: So soll der Rapper den Polizisten auf Instagram bedroht haben, nachdem dieser den Besitzer eines Clubs erpresst haben soll. Etliche Fans des Musikers begannen daraufhin dem Polizisten ebenfalls zu drohen. Der Post des Rappers wurde mittlerweile gelöscht.

Der Beamte bestreitet die Vorwürfe, wie er gegenüber dem Portal Tmz.com verlauten lässt. Ein Polizeisprecher erklärt zudem, es sei 50 Cent gewesen, der die Sicherheit des Polizisten und jene seiner Familie gefährdet habe, indem er den Post veröffentlicht habe.

Für den Rapper ist der besagte Polizist ein Gangsta mit Dienstwaffe, wie er auf Twitter schreibt. Nichtsdestotrotz betont er, dass es auch gute Beamte gebe – etwa jenen, der den Vorfall publik gemacht hatte.

Keep in mind there are some good people working in Law Enforcement. Like the officers that reported what he said to them. Emanuel Gonzalez is Gangsta with a badge. pic.twitter.com/t5g4ygdPbb— 50cent (@50cent) 18. Februar 2019

(L'essentiel/vro)