Pietro Lombardi meldet sich aus der Isolation

«Leute, es hat mich erwischt», teilte ein schluchzender Pietro Lombardi (28) am Dienstag seiner Insta-Community mit. Der deutsche Sänger hat Corona. Mit Tränen in der Augen sang er sich daraufhin den Frust von der Seele.

Am Dienstagmorgen ist Pietro mit einem «unwohlen Körpergefühl» aufgewacht. Sein Bauchgefühl habe ihm sofort gesagt, dass er einen Coronatest machen sollte. «Und ich wurde leider positiv getestet.»

Freunde kümmern sich um Pietro

Jetzt ist Pietro alleine zu Hause in Isolation und meldet sich regelmäßig via Instagram bei seinen Fans. Mal singt er ihnen ein Ständchen vor, mal zeigt er, wie er beim Fußball schauen mitfiebert (zu sehen und hören im Video oben).

Ein guter Freund von Pietro und ebenfalls bekannter Sänger versorgt ihn derweil mit Medikamenten: Sänger Giovanni Zarrella (42) legte einen Einkauf aus der Apotheke vor Pietros Tür. Ein anderer Kumpel ging Getränke einkaufen – und das nicht zu knapp: Gleich fünf Kisten stapeln sich vor der Haustüre.

Hatte Pietro Kontakt mit Laura?

Pietros Fans rätseln in der Zwischenzeit über eine andere – pikante – Tatsache: Seine Ex-Freundin Laura Maria (24) befindet sich gerade in Quarantäne. Zufall? Oder hatten die beiden in jüngster Zeit etwa Kontakt miteinander?

Laura Maria gibt sich bedeckt. «Ich muss jetzt die Tage einen Test machen und gucken, ob ich positiv oder negativ bin», lässt sie ihre Follower wissen. Ob sie eine Kontaktperson von Pietro ist, lässt sie offen. Auf die konkrete Frage eines Users, ob sie sich bei Pietro angesteckt habe, gibt sie sich zweideutig: «Ich weiß nicht, wovon du sprichst», kommentiert Laura – und garniert die Antwort mit einem lachenden Emoji.

In regelmäßigen Abständen wird gemunkelt, dass die Beziehung zwischen der Influencerin und dem Ex-DSDS-Juroren noch nicht vom Tisch ist. Die beiden waren Ende 2020 zusammen, allerdings nur kurz: Nach wenigen Wochen verkündeten sie bereits wieder ihr Liebes-Aus.

(L'essentiel/Katja Fischer)