Cardi B und Offset sind offiziell wieder ein Paar

«Unwiederbringlich zerrüttet» und «keine Aussichten auf Versöhnung» gab Rapstar Cardi B (28) noch vor einem Monat nach über drei Jahren Ehe als Scheidungsgrund von Migos-Rapper Offset (28) an. Nun sind die beiden schon wieder offiziell ein Paar, wie Cardi am Donnerstag in einem Instagram-Live-Video bestätigte.

«Ich bin einfach eine verrückte Bitch. An einem Tag bin ich glücklich, am nächsten möchte ich ihn schlagen. Und dann fange ich an, ihn zu vermissen», so die «WAP»-Interpretin über ihren Beweggrund für das Liebescomeback.

Sie führt aus: «Es ist wirklich schwierig, nicht mit seinem besten Freund zu sprechen – und es ist wirklich schwierig, keinen Sex zu haben.» Sie fügt hinzu, dass sie übrigens keine bipolare Störung habe und sich sogar darauf habe testen lassen.

«Wir sind bloß zwei typische junge Leute»

Auch verteidigt Cardi ihre On-off-Beziehung: «Wir sind bloß zwei typische junge Leute, die früh geheiratet haben. Wie ihr alle haben auch wir eine dysfunktionale Beziehung.»

Vergangenes Wochenende heizten die beiden bereits die Comeback-Gerüchte an, als Cardi in Las Vegas ihren Geburtstag feierte.

Offset überraschte sie unter anderem mit einem rund 275.000 Euro teuren Rolls-Royce-Truck samt Kindersitz, auf dem der Name der gemeinsamen Tochter Kulture (2) eingraviert ist. Die beiden Rapstars tanzten innig und sollen sich angeblich sogar geküsst haben.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)