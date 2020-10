«Wie heißt David Guetta?» – Guetta scheitert bei Quiz

David Guetta gibt zu, dass er den Lockdown zu Beginn ein wenig genossen habe. Er habe sich «alberne Shows» im TV angeschaut – sonst nichts. Das sagte er zumindest zu Klaas Heufer-Umlauf, als er zu Gast in seiner Sendung war. Nun vermisse er aber wieder die Auftritte und das Publikum.

Während er seine neue Single mit Sia promoten wollte, stellte der Moderator ihm eine eigentlich relativ einfache Frage: «An wie viel aus deinem Leben kannst du dich noch erinnern?» Der DJ überlegte kurz und meinte dann: «Pass auf. Ich sage dir jetzt etwas, was ich noch nie im Fernsehen gesagt habe.»

« Ich weiß noch, wie ich heiße »

Guetta holte schließlich aus und gestand, dass er in der Jugend ziemlich viel Gras rauchte. «Leute die sagen, dass kiffen harmlos ist, die lügen», erklärte er. Er führte aus: «Ich kann mich an nichts mehr erinnern.» Das sei aber auch der Grund weshalb seine Kinder nicht rauchen würden: «Ich kann es ihnen nicht verbieten, weil ich auch geraucht habe. Aber sie wollen nicht so werden wie ich, deshalb lassen sie die Finger davon.»

Dass er tatsächlich ein paar Gedächnislücken hat, stellte er in einem Spiel unter Beweis. Ein Fan trat gegen den DJ im Quiz an. Die Fragen drehten sich alle um eine Person: David Guetta. Da dürfte der Franzose eigentlich im Vorteil sein - möchte man meinen. Doch schon bei der ersten Frage scheiterte der Musiker. Klaas fragte: «Wie heißt David Guetta wirklich?» Während der DJ kurz überlegen musste, buzzerte der Fan und beantwortete korrekt mit «Pierre». Guetta zerkugelte sich vor Lachen, hielt danach aber fest: «Ich weiß noch, wie ich heiße».

(L'essentiel/slo)