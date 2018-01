Bow Wow erzählt von Affäre mit Kim Kardashian

Als Lil' Bow Wow wurde Shad Gregory Moss berühmt. Der «kleinen» Vorsilbe seines Künstlernamens hat sich der 30-Jährige schon längst entledigt. Dieser Tage sorgt Bow Wow vor allem mit lächerlichen Ansagen für Aufsehen, die ihm den Spott zahlreicher Hiphop-Fans einbringen. Nach einem gefälschten Gruppenbild mit Rap-Legenden wie Tupac und Dr. Dre sowie einem Instagram-Post aus seinem Privatjet, der sich als Holzklasse eines Linienflugzeugs herausstellte, offenbarte der Musiker nun eine Liaison mit Kim Kardashian (37).

Bow Wow gibt an, vor zehn Jahren mit dem späteren Reality-TV-Star angebandelt zu haben – bevor Kim sich den ehemaligen Footballstar Reggie Bush anlachte. Dass niemandem das Techtelmechtel mit der nicht gerade Medien-scheuen Social-Media-Königin bekannt war, erklärt Bow Wow zum Teil mit seinem Talent für Geheimhaltung.

«Der Grund, warum niemand davon wusste, liegt in meiner Art. Ich kann mich unter dem Radar bewegen, und niemand weiß irgendetwas», so der Rapper (via "The Sun").

Respekt vor Kanye

Aus Respekt vor Kardashians Ehemann und Hiphop-Superstar Kanye West (40) wollte Bow Wow nicht verraten, ob es zwischen ihm und Kim zum Geschlechtsverkehr kam. Der 30-Jährige bekundete jedoch vielsagend: «Wir haben es richtig krachen lassen. »



