Britney Spears wirkt ganz schön mitgenommen

Vor rund einem Monat hat sich Britney Spears in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen. Grund dafür sei der schlechte Gesundheitszustand ihres Vaters Jamie Spears (66), was die Sängerin laut TMZ.com sehr mitnahm.

Nun wurde die 37-Jährige erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Am Ostersonntag zeigte sich Britney an der Seite ihres Freundes Sam Asghari (25) beim Verlassen des The Montage Hotel in Beverly Hills. Gesund sah die Musikerin allerdings nicht aus. In ihrem roten Blümchen-Kleid, braunen Birkenstock-Sandalen und den zersausten Haaren wirkte sie sichtlich mitgenommen.

Britney muss zurück in die Klinik

Für die zweifache Mutter war die Zeit mit ihrem Liebsten nur ein kurzes Vergnügen, wie ein Insider gegenüber dem US-Magazin «People» erzählt. «Britney ist nach wie vor in Behandlung, nahm sich aber eine kleine Auszeit, um die Ostertage zu genießen.»

Eigentlich wollte die Sängerin Anfang Mai die Einrichtung wieder verlassen. Doch eine weitere Quelle sagt gegenüber Theblast.com, dass es um ihre psychische Gesundheit schlimmer stehe, als bisher angenommen.

Ihr Umfeld musste sie von der Therapie überzeugen

«Ihr Team war überzeugt, dass sie bald tot sein würde, wenn sie nicht sofort Hilfe beansprucht. Sie musste von der Einlieferung in die Klinik überzeugt werden, ist am Ende aber dann freiwillig gegangen», heißt es.

Erst wenn sie nach der Meinung der Therapeuten psychisch stabil genug ist, werde die Sängerin wieder entlassen.

Angeblich nicht freiwillig in der Klinik

Vergangene Woche wurden Gerüchte laut, dass Britney nicht selbst in die Klinik eingecheckt hat, sondern ihr Vater Jamie dafür verantwortlich war.

Ein namentlich nicht genannter Ex-Mitarbeiter von Spears Juristen-Team behauptete in einer Voicemail, die anschließend vom Podcast «Britney's Gram» veröffentlicht wurde, dass die Sängerin bereits seit Mitte Januar in der Klinik gegen ihren Willen festgehalten werde.

Fans demonstrieren für die Freilassung von Britney

Ihr Vater, der seit 2008 die Vormundschaft für Britney hat, soll auch dafür gesorgt haben, dass ihre Vegas-Show gecancelt wurde.

Britney Spears' Fans machen sich nun Sorgen um ihr Idol – und kreierten den Hashtag #FreeBritney. Einige gingen sogar auf die Straße und demonstrierten vor der West Hollywood City Hall für die Freilassung der Sängerin.

(L'essentiel/kao)