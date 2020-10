Kanye mit Amt als Vize-​​Präsident nicht zufrieden

Auf dem Wahlzettel in Kalifornien wurde Kanye West (43) von der American Independent Party als Kandidat für das Amt des Vize-Präsidenten aufgeführt. Wie TMZ.com berichtet, passt das dem Musiker aber offenbar gar nicht.

Das Wahlkampfteam von Ye hat kurzum ein Statement an die kalifornische Bevölkerung versendet, in dem es die Wähler wissen lässt, dass er es auf das Präsidentschaftsamt und nicht auf das Amt des Vize-Präsidenten abgesehen hat. Obwohl er mit dem vorgedruckten Wahlzettel also rein theoretisch die Chance auf den Posten als Vice President hat, fordert Kanye die Leute auf, ihn von Hand als Präsidentschaftskandidaten auf die entsprechende Linie aufzuschreiben.

«Leute werfen ihre Stimme weg»

«Ich kandidiere dafür, der nächste Präsident unseres großen Landes zu werden – nicht Vizepräsident. Ich wurde ohne mein Wissen als Vizepräsident-Kandidaten aufgeführt», wird Kanye im Statement zitiert. Auf Twitter veröffentlicht der Rap-Superstar dieses Bild als Beispiel dafür, wie man als US-Wähler seinen Namen aufschreiben soll.

In den Kommentaren sammeln sich unzählige aufgebrachte Leute, die nicht verstehen, wie man dem Rapper tatsächlich seine Stimme geben kann. «So haben wir Trump bekommen. Leute werfen ihre Stimme weg», schreibt Twitter-User wirelessness.

Ye setzt bei seiner Wahlkampfstrategie insbesondere auch auf Merchandise-Artikel. Und dies mit Erfolg: Auf Twitter hat er vergangenen Freitag folgendes Bild gepostet. Darauf zeigt er seinen Followern, wie viele «Kanye 2020 Vision»-Artikel schon verkauft wurden.

Ob dies nur seine Fangemeinschaft ist oder ob Kanye wirklich auf der Mehrheit der Wahlzettel von Kalifornien landen wird, wird sich bald zeigen. Möglich ist es laut TMZ.com jedenfalls, dass der Musiker in der Entertainment-Hochburg einige Stimmen für sich gewinnen kann.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)