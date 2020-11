Justin Bieber verkauft Villa über Instagram

Zwei Jahre Beverly Hills sind anscheinend genug für Sänger Justin (26) und Model Hailey Bieber (23). Nachdem sich das Paar im Jahr 2018 das Jawort gab, hatte es sich zunächst im luxuriösen Stadtteil von Los Angeles niedergelassen und die prominente Nachbarschaft genossen. Schließlich wohnen die Biebers in nächster Nähe zu berühmten Hollywood-Schauspielern wie Jennifer Aniston (51) oder Musik-Kollegin Rihanna (32).

Doch obwohl ihr großzügiges und pompös ausgestattetes Liebesnest über 550 Quadratmeter verfügt, dürften Justin und Hailey schon die ersten Umzugskartons vorbereitet haben. Denn wie US-Medien berichten, sollen die beiden bereits einen neuen Bieber-Bau gefunden haben, der ihre derzeitige Bleibe noch einmal übertrumpft: Sieben Schlafzimmer, zehn Bäder sowie ein Infinity-Pool klingen zugegebenermaßen schon ziemlich verlockend. Da spielen die Kosten von über 22 Millionen Euro dann wohl auch keine allzu große Rolle – vorausgesetzt, man zählt zu den erfolgreichsten Popkünstlern der Welt.

Aber was passiert mit Justins und Haileys derzeitigem Refugium? Mit einer Größe von 550 Quadratmetern, fünf Schlafzimmern, sieben Bädern, einem Kino und sogar einem Weinkeller ist die Villa in Beverly Hills wieder auf dem Promi-Immobilienmarkt und im Vergleich zum neuen Bieber-Palast ein Schnäppchen für die Superreichen: Der Sänger will für das Schmuckstück nicht nur umgerechnet 7,7 Millionen haben, sondern hat auf Instagram ganz nach Makler-Art auch gleich die Vorzüge des schicken Eigenheims angepriesen. Warum das Promi-Paar ihre Villa im Luxus-Stadtteil von Los Angeles verkaufen will, ist nicht bekannt. Vielleicht steht den beiden mit der vergrößerten, neuen Bleibe sogar auch bald Nachwuchs ins Haus.

(L'essentiel/red)