Leni Klum zeigt sich erstmals mit ihrem Freund

Vor wenigen Tagen überraschte Leni Klum (17) auf Instagram mit einem freizügigen Foto, jetzt zeigt sich das Nachwuchsmodel zum ersten Mal öffentlich mit seinem Freund. Bei der Filmpremiere von «The Harder They Fall» am Mittwoch in Los Angeles posierte sie mit dem 18-jährigen Eishockeyspieler Aris Rachevsky. Leni begleitete ihren Vater Seal in Los Angeles, der einen Song zum Soundtrack des Films beigetragen hat.

Ihre Beziehung mit dem Eishockeyspieler ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Bisher gab es aber noch keinen gemeinsamen Auftritt. Aris Rachevsky spielt für die Juniorenmannschaft der Los Angeles Kings in der höchsten Amateur-Jugendeishockey-Liga.

Leni ist die Tochter von Topmodel Heidi Klum und deren Ex Flavio Briatore (71), mit dem ihre Mama für ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann, Soulsänger Seal (58), adoptierte Leni im Jahr 2009. Mitte September präsentierte das älteste von Klums Kindern seine erste eigene Kollektion bei der About-You-Fashion-Week in Berlin.

(L'essentiel/fur)