Fotograf verklagt Hilary Duff wegen Pädophilie-​​Vorwurf

Vor genau einem Jahr war US-Schauspielerin Hilary Duff mit ihrem Sohn und seinen Klassenkameraden in einem Park zum Spielen. Als sie entdeckte, wie ein Mann mit einer Kamera angeblich Fotos von ihren Kindern machte, konfrontierte sie ihn (siehe Video) und beschuldigte ihn, ein Pädophiler zu sein. Diese Vorwürfe könnten für Duff nun ein Nachspiel haben.

So hat der US-amerikanische Fotograf Darryl Wilkins, der auch als Paparazzo tätig ist, nun in Los Angeles Klage gegen Duff wegen Verleumdung eingereicht, wie US-Medien berichten. Im Video, das der Hollywood-Star im Februar 2020 auf Instagram teilte, ist die Konfrontation zwischen den beiden zu hören. So warf Duff ihm vor, Fotos von ihrem Sohn und seinen Klassenkameraden beim Fußball spielen gemacht zu haben. Wilkins gab an, lediglich eine neue Kamera auszutesten und er rein zufällig in die Richtung der Kinder fotografiert habe.

Schadenersatzforderung in unbekannter Höhe

Nach Angaben des Fotografen soll die 33-jährige Schauspielerin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, ihm unterstellt haben, er sei ein Pädophiler, der Minderjährige jage. Gegen ihre Anschuldigungen richten sich die Punkte in der Anklageschrift.

Neben Hilary Duff reichte Darryl Wilkins auch eine Beschwerde gegen die TV-Moderatorin Wendy Williams ein, die das Instagram-Video in ihrer Show ausgestrahlt hatte. Wilkins fordert von den beiden Frauen Schadensersatz. Wie viel er für die Anschuldigungen verlangt, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/lub)