«Meine Freundinnen wollen mich zerstören»

Eigentlich hätte es ein traumhafter Urlaub in Griechenland werden sollen, doch dann kam alles ganz anders. Grund dafür war ein heftiger Streit zwischen Gerda und ihren Freundinnen. «Meine Freundinnen wollen mich öffentlich demütigen», klagte die Ex-«Bachelorette» in ihrer Insta-Story am Donnerstag. «Viele von euch haben es ja schon mitbekommen. Zwischen mir und den anderen Mädels ist einiges passiert», erklärt Gerda weiter, während sie mit den Tränen kämpft.

Freundinnen wollen Streit öffentlich austragen

Ihre vier Freundinnen drohten ihr, den Streit öffentlich auszutragen. «Sie wollten zu Promiflash. (...) Die haben sich alle vier entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen und alles von unserem Streit öffentlich auszutragen, mich zu demütigen und mich öffentlich zu zerstören. Weil sie einen so unfassbar starken Hass mir gegenüber verspüren», erzählt das Fitness-Model. Angeblich wollen sie auch über die vergangenen Beziehungen von Gerda auspacken.

«Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich sehr große Fehler gemacht habe. Auch Fehler, die vielleicht auch unverzeihlich sind», meint die ehemalige GNTM-Kandidatin. Dennoch wolle sie «niemandem das Recht geben, Dinge zu tun, damit du noch mehr am Boden liegst».

«Ich kann das nicht mehr verhindern»

Die Mädels sollen Gerda inzwischen rausgeschmissen und ihr gesagt haben, sie solle sich ein anderes Hotel suchen. Sie warnt ihre Fans vor: «Es werden auf jeden Fall schlimme Sachen öffentlich gesagt. Ich kann das jetzt nicht mehr verhindern.» Worum es bei dem Streit genau ging, verriet Gerda nicht.

(L'essentiel/red)