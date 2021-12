Schwarzenegger spendet 25 Tiny Houses

Arnold Schwarzenegger hat dieses Jahr zusammen mit US-Militärveteranen «Weihnachten vorzeitig gefeiert»: Der Terminator-Star besuchte 25 Tiny Houses, die er in West Los Angeles für obdachlose Veteranen bauen ließ. Auf Insta teilte Schwarzenegger Bilder seines Besuchs im neu bebauten Gelände: «Diese 25 Häuser, die ich für obdachlose Veteranen gespendet habe, wurden hier in LA aufgestellt. Es war fantastisch, etwas Zeit mit unseren Helden zu verbringen und sie in ihren neuen Häusern willkommen zu heißen», schrieb er.

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien hatte der gemeinnützigen Organisation Village for Vets 250'000 Dollar gespendet, um die Tiny Houses zu bauen. «Das hat mir das Leben gerettet», sagte der Veteran Bruce Henry Cooper zu «Fox News». Der Soldat im Ruhestand wohnt nun auf nur wenigen Quadratmetern, hat jedoch Strom, Heizung und Klimaanlage.

Schwarzeneggers Sohn Patrick schloss sich seinem Vater bei dem Besuch an. Dabei verteilte er seinen neuen Ernährungsriegel unter den Ex-Soldaten. «Wir verdanken unseren Veteranen alles. Sie haben ihr Leben für uns und unsere Freiheit geopfert», sagte Patrick Schwarzenegger. Es sei nun eine Chance, diesen Menschen «an den Festtagen ein wenig glücklicher zu machen». Auch Arnie zeigte sich «dankbar» für das Projekt: «Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich diesem Land, das mir alles gegeben hat, etwas zurückgeben kann», sagte er.

(L'essentiel/Karin Leuthold)