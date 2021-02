Harry reist doch alleine nach England

Mitte Januar haben wir dir, treuer Royal-Fan, Hoffnungen gemacht, als wir geschrieben haben, dass Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) im Sommer gemeinsam nach England reisen werden, um der traditionellen Trooping-the-Colour-Parade, den Feierlichkeiten zum 95. Geburtstag der Queen sowie dem 100. ihres Ehemannes Prinz Philip und der Enthüllung einer Prinzessin-Diana-Statue beizuwohnen.

Nur: Wir haben gelogen. Also nicht wissentlich, würden wir nie. Ehrenwort. Jedenfalls heißt es nun, es sei «sehr unwahrscheinlich», dass Meghan und Baby Archie (1) im Juni mit nach Großbritannien reisen werden, wie Daily Mail unter Berufung auf Insiderkreise berichtet. Die Pläne des Paares würden noch nicht final stehen, aber es sehe nicht gut aus für einen gemeinsamen Besuch.

Harrys England-Trip steht nach wie vor auf Coronas Schneide

Besagte Quellen fügen an, dass dies rein «persönliche und praktische Gründe» habe und Meghan das nicht absichtlich tue, um den Royals oder England «eins auszuwischen». Seitdem die Öffentlichkeit von der Beziehung weiß – also seit rund vier Jahren –, gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Amerikanerin beim britischen Volk und sogar bei einigen von Harrys Familienmitgliedern keinen guten Stand hat.

Dass Harry im Juni (Trouping the Colour, Geburtstagsfeiern) und Juli (Diana-Statue) nach Großbritannien reisen wird, sei derweil auch nicht zu 100 Prozent gefixt. Das liegt an der Pandemie. Einerseits wegen der Situation in der kalifornischen Wahlheimat des Prinzen (darf er dann aus- und nach England einreisen?), andererseits wegen der Lage in England (dürfen überhaupt Feierlichkeiten stattfinden?).

Jedenfalls wäre es das erste Mal, dass Harry seine Familie persönlich sieht, seit Meghan und er den Megxit beschlossen und im März 2020 für ihre letzten Verpflichtungen nochmals nach England gereist sind.



