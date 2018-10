Hochschwangere Pippa liegt schon im Krankenhaus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch am Freitag mischte sich Pippa Middleton (35) unter die Hochzeitsgäste bei Prinzessin Eugenies (28) großer Royal-Hochzeit im Windsor Castle und feierte an der Seite von Ehemann James Matthews (43) und Bruder James Middleton (31). Am Montag hat die hochschwangere Schwester von Herzogin Kate (36) nun im Londoner St. Mary's Hospital eingecheckt, wie die britische «Dailymail» berichtet.

Im Schlepptau: der werdende Papi mit zwei großen, voll bepackten Taschen, wie auf Paparazzo-Fotos auszumachen ist. Im Gepäck hatte er unter anderem eine 100 Euro teure Babytasche von Cam Cam Copenhagen.

Eine exquisite Geburt

Genau wie Kate soll auch Pippa im berühmten Lindo Wing in West London gebären. Das hat seinen Preis: 7500 Pfund – rund 9700 Euro – soll eine Nacht in einer exquisiten Geburtssuite kosten. Auch Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (5 Monate) haben hier das Licht der Welt erblickt.

Die Geburt folgt dicht auf die Baby-Neuigkeiten von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Am Montag, kurz nach der Ankunft des Paars in Australien, hat der Kensington-Palast die frohe Botschaft publik gemacht. Offensichtlich perfekt getimt: Die royale News kam kurz nach der Hochzeit von Eugenie. Und gerade noch vor der Niederkunft von Pippa.

