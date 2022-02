Zeigt Heidi Klum sich unten ohne auf TikTok?

In der aktuellen Staffel von «Germanys Next Topmodel» will die Modelmama das Konzept der Show ganz neu gestalten. Nicht nur, dass sie kurvigere Models und Damen ab 50 Jahren in die Show einlädt – Heidi will auch das ganz junge Publikum erreichen. Die beste Möglichkeit dafür: TikTok!

Dort sorgt sie seit Tagen mit ihren Kurzclips für Furore. Vor allem weil sie immer wieder Videos mit den sogenannten «Elevator Boys» dreht. Dabei handelt es sich um eine Burschengruppe, die auf der Videoplattform dafür bekannt wurde, weil sie sich immer wieder im Aufzug filmten, wie sie verführerisch in die Kamera blicken.

Fans entsetzt: «Jetzt reicht es»

Die Clips von Heidi werden aktuell millionenfach geschaut. Nun sorgt das neueste Video aber für viel Stirnrunzeln bei den Fans. Innerhalb weniger Stunden wurde der Ausschnitt über zwei Millionen Mal angeklickt. Dabei zeigt sich das Model im Pool mit den sechs Burschen und springt dabei mehrmals hoch. Auffällig: Heidi scheint kein Höschen an zu haben!

In den Kommentaren geht es nun deshalb ziemlich rund: «Bin ich die einzige, die das sieht?» oder: «Habe ich mir das gerade eingebildet?» lauten die geschockten Kommentare. Einige Follower üben zudem ordentlich Kritik: «Jetzt reicht es!» Auch eine «Midlife-Crisis» wird Heidi unterstellt.

Ob sie nun ein Höschen an hat oder nicht, scheint tatsächlich nicht klar zu sein. Aufgrund der schlechten Qualität des Clips, ist aber davon auszugehen, dass sie wohl einen knappen Tanga trägt, der in der Aufnahme verpixelt erscheint und nicht deutlich erkennbar ist.

(L'essentiel/slo)