Zayn Malik soll Gigi Hadids Mutter geschlagen haben

Gigi Hadid (26) und Zayn Malik (28) gehen ab sofort angeblich getrennte Wege. Wie US-amerikanische Medien berichten, sollen das Topmodel und der Musiker ihre Beziehung beendet haben – nach rund sechs Jahren On-off-Liebe. Die Trennung, von der mehrere anonyme Insider unter anderem gegenüber «Entertainment Tonight» berichten, folgt auf Gewaltvorwürfe von Gigis Mutter Yolanda Hadid gegen Zayn.

Der 57-jährige Reality-Star behauptet, vom Ex-One-Direction-Sänger «geschlagen» worden zu sein. Details zum angeblichen Vorfall sind nicht bekannt, doch Yolanda erwägt laut TMZ.com sogar, Anzeige gegen Zayn zu erstatten. In einem offiziellen Statement wehrt sich dieser gegen die Vorwürfe seiner Schwiegermutter in spe: «Ich streite ab, Yolanda Hadid geschlagen zu haben. Ich hoffe, dass sie ihre falschen Anschuldigungen überdenkt und im Privaten an den Familienproblemen arbeitet.»

Yolanda habe sich eingemischt

Eine anonyme Quelle schildert gegenüber «Entertainment Tonight», was Zayn mit diesen «Familienproblemen» meinen könnte. Yolanda sei in der letzten Zeit immer wieder uneingeladen und ohne Vorwarnung im Zuhause von Gigi und Zayn aufgetaucht, was zu Spannungen geführt haben soll. «Zayn hatte das Gefühl, dass sich Yolanda einmischt.»

Diese Reibereien und die Vorwürfe von Gigis Mutter haben laut den Insidern schließlich zur Trennung geführt. Bestätigt haben Zayn und Gigi zwar noch nicht öffentlich, dass sie kein Paar mehr sind. In einem Statement lässt Letztere allerdings verlauten, dass ihre Priorität aktuell die gemeinsame Tochter Khai (13 Monate) ist. «Gigi ist ausschließlich auf das fokussiert, was das Beste für Khai ist. Sie bittet momentan um Privatsphäre», heißt es in einem Schreiben ihres PR-Teams.

So berichten auch die Insider, dass sich Zayn Malik und Gigi Hadid trotz ihrer angeblichen Trennung darum bemühen, Khai weiter gemeinsam zu erziehen. «Sie sind beide sehr engagiert und lieben ihre Tochter abgöttisch», heißt es. Ob sich die Familie wieder zusammenraufen und das Zerwürfnis mit Yolanda Hadid klären kann, bleibt abzuwarten. Das Ex-Paar trennte sich bereits jeweils im März 2018 und im Januar 2019 kurzzeitig.



(L'essentiel/Angela Hess)