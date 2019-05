So dopt sich Paris Hilton vor der Party in Wien

Wenn Partygirl Paris Hilton feiert, dann richtig. Vor wenigen Wochen musste selbst ihr Vater sie über Instagram kontaktieren, um sie zu erreichen.

Am Dienstag hätte er an ihren Insta-Stories erkannt, dass Paris in Wien abfeiert: Das It-Girl filmte aus einer Wohnung am Stephansplatz direkt auf den Dom.

Zuerst wird eine Infusion in die Vene gejagt

Dort saß sie gemütlich auf einer Couch und brachte sich für die Wiener Partynacht in Stimmung. Zuerst wurde Pizza gegessen, dann gab es eine sogenannte Party-Infusion. Die Lösung von der Infusionsflasche, die durch eine Nadel in den Körper fließt, soll Hilton genug Energie fürs Feiern geben.

Der nicht ganz ungefährliche Trend aus Hollywood kostet zwischen 100 und 400 Euro. Experten empfehlen die intravenöse Lösung gegen allerlei Wehwehchen – von Burn-out über Kater bis Lustlosigkeit im Bett.

Unterwegs, ohne erkannt zu werden

Was genau sich Paris in die Vene jagte, wissen nur die Anwesenden. Aber es wirkte offenbar, denn wenig später ist die Hotelerbin mit seinen Gastgebern in der Stadt unterwegs – mit Kappe und Sonnenbrille. Sie wollte wohl unerkannt bleiben.

Es wird spekuliert, dass Paris' Begleiter ein Wiener sei. Er postet auf Instagram öfter aus Wien und spricht Deutsch. Mit Paris hat er Anfang April bereits in Miami Beach Party gemacht.

(L'essentiel/kle)