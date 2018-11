Die letzten Momente von Jens Büchner

Die Ärzte konnten Jens Büchner nicht mehr retten. Am Samstagabend um 18.30 Uhr tat der «Goodbye Deutschland»-Auswanderer auf Mallorca seinen letzten Atemzug. Der auch als «Malle-Jens» bekannter Deutsche litt an Lungenkrebs, der gestreut hatte, und wurde 49 Jahre alt. Über seine letzten Augenblicke berichtet nun Ehefrau Daniela in der «Bild»-Zeitung. «Jens' letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war. Zum Schluss haben wir seine Lieblings-Musik gehört: Die Flippers und Whitney Houston.»

Nach Informationen der Zeitung war Büchner bis zuletzt ansprechbar gewesen, er habe allerdings am Tropf gehangen und künstlichen Sauerstoff bekommen.

Beisetzung in seinen Lieblingsschuhen

Etwa drei Stunden nach dem Tod ihres Mannes habe Daniela Büchner das Krankenhaus, in dem er seit Anfang November gelegen hatte, mit Freunden verlassen, heißt es weiter. Zunächst sei es in ein Hotel gegangen, da sie informiert worden sei, dass sich Reporter vor ihrem Haus befänden. Erst kurz vor Mitternacht sei sie schließlich nach Hause zu ihrer Familie gefahren.

Die Beerdigung für Jens Büchner soll am kommenden Wochenende stattfinden. Laut der Zeitung wird er in seiner Lieblingskleidung – unter anderem goldenen Sneakers – seine letzte Ruhe finden.

(L'essentiel/roy)