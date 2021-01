Meiers XL-​​Ausschnitt bringt Fans ins Schwitzen

Die ehemalige GNTM-Siegerin Barbara Meier (34) ist von ihrer neuen Rolle als frisch gebackene Model-Mama vollends begeistert. Seit Juli 2020 macht Töchterchen Marie-Therese das Familienglück der rothaarigen Schönheit und ihres Mannes, Unternehmer Klemens Hallmann (45) komplett. Doch nach ihrer Babypause, zieht es Barbara einmal mehr zurück ins Scheinwerferlicht, genauer gesagt vor die Filmkamera.

XL-Dekolleté ohne BH

Dafür ist sie schon eifrig am Textlernen, wie auch ihr Instagram-Posting beweist. Darauf ist das Model, das sich seit einiger Zeit auch als Schauspielerin versucht, dabei zu sehen, wie sie in einem Ledersessel in einem Drehbuch stöbert. «Texte für mein neues Filmprojekt lernen», schreibt die Laufsteg-Schönheit unter ihr Foto, doch ihre Follower haben nur noch Augen für ein nicht zu übersehendes Detail: Barbaras großzügiges Dekollete!

Hitzige Disskusion auf Social Media

Während einige Fans bei diesem überraschend freizügigem Anblick ins Schwärmen geraten, werden auch kritische Stimmen laut. Vor allem die Tatsache, dass Meier bei ihrem Studium auch ohne BH zeigt, ruft bei manchen wenig bis gar keine Begeisterung hervor. «Für meinen Geschmack ist das ein wenig zu offenherzig», kritisiert eine Userin und auch eine andere meckert, dass ihrer Meinung nach «mehr Stoff mehr Stil» hätte.

«Ich habe auch immer ohne BH gelernt», lautet hingegen ein Kommentar, der Meiers XL-Ausschnitt mit einem besonderen Augenzwinkern zu feiern scheint. «Allerdings bin ich ein Mann», gesteht der Verfasser im nächsten Atemzug und entschärft die Diskussion mit einer Portion Humor.

(L'essentiel/red)